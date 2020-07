Pforzheim (pol). Nach der Entdeckung mehrerer Fahrräder, die zuvor gestohlen worden waren, in einem Hinterhof an der Zerrennerstraße in Pforzheim sucht die Polizei noch drei Eigentümer. Bei den Modellen, die noch nicht hätten zugeordnet werden können, handle es sich um ein weiß-blaues und ein schwarz-graues Fahrrad sowie ein ebenfalls schwarz-graues Mountainbike.