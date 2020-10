Polizei lobt: Mehrheit ist einsichtig

Enzkreis (sw/pm). Während die Infektionszahlen steigen, halten sich nach dem Eindruck der Polizei die Allermeisten an die Regeln. „Grundsätzlich ist eine große Einsichtsfähigkeit bei den Bürgerinnen und Bürgern festzustellen“, lobt Pressesprecher Frank Otruba vom Polizeipräsidium Pforzheim.

Bei Verstößen gegen die Abstandsregeln und die Maskenpflicht im ÖPNV werde jeder Einzelfall geprüft, und in der Regel reichten Ermahnungen aus. Es werde weiterhin kontrolliert, so Otruba, wobei meist nur die Uneinsichtigen angezeigt würden. „Wir wollen eher sensibilisieren und die Leute nicht zur Kasse bitten“, sagt der Sprecher. Freilich gibt es Zeitgenossen, bei denen Appelle nicht reichen. Gerade bei Widerstandshandlungen würden Kolleginnen und Kollegen immer wieder angespuckt.

Von Donnerstag auf Freitag meldet das Gesundheitsamt 29 neue Corona-Fälle in der Region, davon 16 im Enzkreis und 13 in Pforzheim. In Mühlacker haben sich neun Menschen infiziert. Die Zahl der erkrankten Bewohner steigt im Seniorenzentrum St. Franziskus in Mühlacker von 15 auf 18, die der Mitarbeiter um einen Infizierten auf zehn.

Es ist auch ein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit dem Virus im Enzkreis zu beklagen: verstorben sei ein Mann Mitte 70, so das Gesundheitsamt.