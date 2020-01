Pforzheimer Polizeipräsidium offiziell in Dienst gestellt

Pforzheim (the). „Mit Sicherheit nah am Menschen“: Der Leitsatz, unter dem das neue Polizeipräsidium Pforzheim an den Start gegangen ist, soll Programm sein – für die künftige Präsenz in der Region, aber auch im internen Umgang. Mit einem Festakt wurde die reaktivierte Polizeizentrale offiziell „in Dienst gestellt“.

Es handle sich, erklärte als Festredner Innenminister Thomas Strobl, der die aufwendigen Vorplanungen seit dem Kabinettsbeschluss im Juli 2018 in den Vordergrund rückte, um einen besonderen Tag für Pforzheim und die Region, weil sie zu den Gewinnern des Evaluationsprozesses nach der Polizeireform 2014 gehörten.

