Pflastersteine gegen Schaufenster geworfen

Pforzheim (pol). In Pforzheim hat am Dienstagabend ein 22-Jähriger scheinbar grundlos die Scheiben eines Geschäfts an der Blumenstraße eingeworfen.

Laut einer Mitteilung des Polizeipräsidiums Pforzheim hatte der Tatverdächtige mehrere Pflastersteine aus dem Bodenbelag herausgebrochen und sie gegen das Schaufenster geworfen. Die hinzugerufenen Polizeibeamten hätten den jungen Mann in Gewahrsam genommen. Er sei nach einer ärztlichen Untersuchung in eine psychiatrische Einrichtung gebracht worden und müsse mit einer Anzeige wegen Sachbeschädigung rechnen. Die Höhe des Sachschadens ist laut Polizei noch unklar.