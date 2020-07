Pforzheim (pol). Bei einem Unfall am Dienstagnachmittag auf der Habermehlstraße in Pforzheim hat eine 64-jährige Pedelec-Fahrerin leichte Verletzungen erlitten. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 1500 Euro. Zum Zusammenstoß war es gekommen, als eine 61-jährige Ford-Fahrerin auf der Habermehlstraße wenden wollte, wobei die Radfahrerin in den Wagen prallte. Weil die Beteiligten unterschiedliche Angaben machen, sucht die Polizei Zeugen.