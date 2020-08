Parkrempler endet mit Verlust des Führerscheins

Pforzheim (pol). Beim Versuch, in angetrunkenem Zustand sein Fahrzeug in eine Parklücke zu manövrieren, hat am Sonntagnachmittag in Pforzheim ein 32-Jähriger einen Blechschaden von rund 2000 Euro angerichtet. Laut Polizei hatte eine Zeugin gemeldet, der Mann sei an der Pfälzer Straße mit seinem VW gegen einen Opel geboxt. Ein Alkoholtest habe einen Wert von weit über einem Promille ergeben. Der Mann musste die Beamten zur Abnahme einer Blutprobe auf die Dienststelle begleiten, sein Führerschein wurde einbehalten.