Pforzheim (pm). Beim Opernfrühstück am Sonntag, 26. Januar, um 11 Uhr im Theater Pforzheim kann man viel über die Strauß-Oper „Ariadne auf Naxos“ erfahren. Mit dabei sind Solisten der Inszenierung, der Regisseur Tobias Materna sowie der musikalische Leiter Florian Erdl. Premiere feiert „Ariadne auf Naxos“ am Samstag, 15. Februar, um 19.30 Uhr im Theater Pforzheim. Karten gibt es an der Theaterkasse am Waisenhausplatz unter Telefonnummer 07231/392440, im Kartenbüro in den Schmuckwelten und im Internet auf www.theater-pforzheim.de.