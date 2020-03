Pforzheim (pol). Zwei Leichtverletzte hat ein Unfall am Mittwochnachmittag in Pforzheim gefordert. Laut Mitteilung des Polizeipräsidiums hatte eine 29-jährige BMW-Fahrerin den Zusammenstoß verursacht, die beim Linksabbiegen an der Kreuzung Goethestraße… »