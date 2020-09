Neuinfektionen und ein Todesfall

Enzkreis (pm). Das Gesundheitsamt des Enzkreises meldet von Dienstag auf Mittwoch sieben neue Corona-Fälle in der Region. Wie die Behörde außerdem mitteilt, ist ein etwa 80-jähriger Mann aus dem Enzkreis im Zusammenhang mit dem Corona-Virus in einer Klinik außerhalb der Region verstorben. Damit steige die Zahl der Todesfälle in Pforzheim und dem Enzkreis auf 32 – acht Menschen verloren im Zusammenhang mit Covid-19 bisher im Stadtkreis Pforzheim ihr Leben, 24 waren es im Kreisgebiet.

Die Mitarbeiter des Gesundheitsamts haben derzeit vor allem in Mühlacker viel Arbeit, wo allein im Zusammenhang mit einem Infektionsfall am Theodor-Heuss-Gymnasium inzwischen etwa 100 Schüler und zehn Lehrkräfte getestet wurden. Die Ergebnisse der Abstriche liegen noch nicht vor.

Im Altenzentrum St. Franzikus war und ist die Behörde wegen eines Corona-Ausbruchs ebenfalls gefragt. In der Pflegeeinrichtung hat sich die Zahl der infizierten Bewohner inzwischen auf 14 erhöht. Auch Mitarbeitende sind dort erkrankt.

In Maulbronn hat ein Corona-Fall in einer Kita eine Quarantäne-Maßnahme ausgelöst. Betroffen ist die Ü3-Kindergartengruppe der Kindertagesstätte Schefenacker.