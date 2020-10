Neue Regeln für private Feste

Mühlacker (pm/the). An diesem Freitag treten die verschärften Regeln in Mühlacker für private Feste und Beerdigungen in Kraft. Hier die wichtigsten Punkte der sogenannten „Allgemeinverfügung“, die zunächst für 14 Tage gelten soll:

1.) Die Durchführung von privaten Veranstaltungen in Räumen, die zu diesem Zweck vermietet oder sonst zur Verfügung gestellt werden, beispielsweise Restaurants, Eventlocations, Vereinsheime oder Gemeindehäuser, ist nur zulässig, wenn an ihnen nicht mehr als 50 Personen teilnehmen. Bei der Bemessung der Teilnehmerzahl bleiben Beschäftigte außer Betracht.

2.) Alle Personen, die an einer Beerdigungsfeier (Beerdigung oder Trauerfeier) auf einem Friedhof teilnehmen (. . .) haben während ihres Aufenthalts auf dem Friedhof eine nicht-medizinische Alltagsmaske oder vergleichbare Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Eine Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung besteht nicht für Kinder bis zum vollendeten sechsten Lebensjahr oder für Personen, denen das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung aus gesundheitlichen oder sonstigen zwingenden Gründen nicht möglich oder nicht zumutbar ist.

Die Glaubhaftmachung gesundheitlicher Gründe hat in der Regel durch eine ärztliche Bescheinigung zu erfolgen.

3.) Für den Fall, dass die Veranstaltung entgegen Ziffer 1 dennoch stattfindet, wird die Anwendung des unmittelbaren Zwangs angedroht.

In ihrer Begründung für die Auflagen erinnert die Stadtverwaltung an den deutlichen Anstieg der Fallzahlen seit dem 22. September, speziell aber in der vergangenen Woche. In den vergangenen sieben Tagen seien täglich durchschnittlich drei Neuinfektionen festgestellt worden, und damit sei auf lokaler Ebene der Schwellenwert „deutlich und anhaltend“ überschritten worden, heißt es im Rathaus.

Corona-Fall an der Beruflichen Schule Mühlacker:

In einer Mitteilung vom Donnerstag hat das Landratsamt einen Corona-Fall an der Beruflichen Schule Mühlacker bestätigt. Der Schüler oder die Schülerin, so die Behörde, die aus Datenschutzgründen das Geschlecht nicht nennen wollte, wohne nicht in Mühlacker. Betroffen seien zwei Klassen mit 38 Mitschülern und elf Lehrkräfte. Die Kontaktpersonen würden derzeit vom Gesundheitsamt verständigt,

der Schulbetrieb gehe ansonsten weiter.

In Pforzheim sind drei Schulen betroffen. Ein Fall an der Osterfeld-Grundschule wirke sich nicht auf den Betrieb aus, weil die positiv getestete Schülerin tagelang gefehlt habe. Zwei Fälle gibt es an der Otterstein-Realschule, wo laut Stadtverwaltung 60 Schüler der Klassenstufen 7 und 9 und elf Lehrer in Quarantäne müssen. Infiziert ist auch eine Schülerin des kaufmännischen Berufskollegs der Ludwig-Erhard-Schule, was 28 Schüler und vier Lehrer betrifft.