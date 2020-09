Nachfrage ist überschaubar

Enzkreis/Pforzheim (cb). Das Schuljahr hat begonnen, und für Lehrer, Schulmitarbeiter, aber auch für Beschäftigte in Kindergärten stellt sich die Frage, wie risikoreich das Arbeiten ohne Abstand ist. Zweimal steht diesem Personenkreis bis Ende September ein kostenloser Corona-Test zu.

Bisher jedoch, teilt die Pressestelle des Landratsamtes mit, sei die Nachfrage überschaubar: „Wir hatten über die Leitungen der Schulen und Kindergärten alle Lehrkräfte und Erzieher dazu aufgefordert, sich testen zu lassen. Allerdings haben das bisher noch nicht so viele getan wie erwartet. Denkbar ist jedoch, dass sich einige als Reiserückkehrer haben testen lassen.“ Bei den Getesteten, die sich als Lehrkräfte oder Erzieher ausgewiesen hätten, sei bisher kein positives Ergebnis bekannt.

Aus Flacht (Landkreis Böblingen) wurde indes gemeldet, dass es unter den Mitarbeitern einer Kindertagesstätte einen Infizierten gibt. Gute Nachricht: Weder die Kinder der Einrichtung noch die anderen Mitarbeiter zeigten bisher Symptome, so Bürgermeister Daniel Töpfer.

Im Enzkreis und in Pforzheim sind sieben weitere Menschen von Covid-19 betroffen. Am Mittwoch wurde je eine Neuinfektion in Pforzheim, Illingen, Keltern, Mühlacker, Neuenbürg, Neulingen und Niefern-Öschelbronn bekannt.