Nach Unfall einfach weitergefahren

Pforzheim (pol). Ein Unbekannter hat in der Zeit von Freitagnachmittag bis Samstagnachmittag einen ordnungsgemäß geparkten Opel an der Ostendstraße an der vorderen linken Fahrzeugseite demoliert. Den Schaden schätzt die Polizei, die unter Telefon 07231/1864100 auf Hinweise hofft, auf 2500 Euro.