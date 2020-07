Nach Banküberfall in Ölbronn: 41-Jähriger vor Gericht

Pforzheim/Ölbronn-Dürrn (ih). Am 12. Mai 2014 soll er mit einer Pistole die Volksbank-Filiale in Ölbronn üerfallen und 5700 Euro erbeutet haben. Nun, rund sechs Jahre später, steht der 47-Jährige vor der Auswärtigen Großen Strafkammer des Landgerichts in Pforzheim.

Der dermaßen massiv bedrohte Mitarbeiter erinnerte sich dabei am Montag sichtlich aufgewühlt mit zitternden Händen an den Alptraum. „Ich hatte Todesangst. Ich war erstarrt. Seit mehr als zehn Jahren habe ich in der Bank gearbeitet, habe Seminare absolviert, wie ich mich bei einem Überfall verhalten soll. Ich konnte nicht den kleinen Finger bewegen.“

