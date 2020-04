Nach Banküberfall in Eutingen: Polizei veröffentlicht Fotos

Niefern-Öschelbronn (pol) . Am vergangenen Montag haben zwei bewaffnete Täter die Volksbank-Filiale in Eutingen überfallen, nun bittet die Polizei mit Fotos aus der Überwachungskamera um die Mithilfe der Bevölkerung.

Wie berichtet, betraten die Räuber, die Motorradhelme trugen, gegen 12.25 Uhr die Bank an der Hauptstraße und bedrohten die Angestellte mit einer Schusswaffe. Die händigte dem Duo trotz der bedrohlichen Lage kein Geld aus, und so flüchteten die Täter ohne Beute in unbekannter Richtung. Trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen wurden sie nicht gefasst.

Unter den wenigen Hinweisen, die bisher eingegangen seien, habe sich noch keine heiße Spur gegeben, so das Präsidium Pforzheim. Deshalb würden nun Fotos der beiden Räuber veröffentlicht, die sie bei dem Überfall zeigen: Bei beiden handelt es sich um 1,70 bis 1,80 Meter große Männer mit normaler Statur, die blaue Jeanshosen trugen. Der Waffenträger mittleren Alters trug einen schwarzen Helm, eine schwarze, hüftlange Jacke, graue Handschuhe und dunkle Schuhe. Er hatte eine blaue Sporttasche dabei.

Der zweite Täter war jünger als der erste und trug neben seinem weißen Motorradhelm eine auffallend weiß-blau-schwarze Lederjacke mit dem Schriftzug „Dainese“ sowie weiße Turnschuhe.

Die Ermittler hoffen, mit der Veröffentlichung der Bilder den entscheidenden Schritt weiterzukommen und bitten Hinweisgeber, sich telefonisch unter 07231 186-4444 zu melden.