Pforzheim (pol). Gegen den mutmaßlichen Kontoeröffnungsbetrüger, den die Polizei am Mittwoch in Pforzheim festgenommen hat (wir berichteten), ist am Donnerstag Untersuchungshaft angeordnet worden. Der mittlerweile als 32-Jähriger ohne festen Wohnsitz identifizierte Mann kommt bundesweit für weitere ähnliche Fälle als Täter in Betracht.