Muslime treten für den Frieden in die Pedale

Von Stefan Friedrich

Pforzheim. Unter dem Motto „Kilometer gegen Hass“ sind Mitglieder der muslimischen Ahmadiyya Muslim Jamaat mit ihrem Bundesvorsitzenden Abdullah Uwe Wagishauser per Fahrrad durch Deutschland unterwegs. Eine Station ihrer über 1000 Kilometer langen Tour im Zeichen des Friedens führte sie am Freitagabend zur Pforzheimer Bait-ul-Baqi-Moschee.

Dass es für die Radfahrer eine kurze Nacht werden würde, das ahnte Wahab Ghumon, Sprecher der Pforzheimer Ahmadiyya-Gemeinde schon wenige Minuten, bevor die erste von insgesamt drei Gruppen mit zwei Stunden Verspätung ankam, unter ihnen auch der Bundesvorsitzende von rund 50000 Mitgliedern. „In den Bergen trennt sich immer die Spreu vom Weizen“, scherzte dieser kurz nach der Ankunft in Pforzheim am späten Abend. In Husum haben sie ihre Tour vor einigen Tagen begonnen, am Freitag führte sie die Route von Hanau aus über Bensheim nach Pforzheim. „Wir fahren in Formation und haben sogar einen Koch dabei“, erzählte Wagishauser. Für Verpflegung sei daher ebenso gesorgt wie für den Fall, dass einer eine Panne hat: Auch ein Begleitfahrzeug ist nämlich immer dabei.

Mit der Tour unter dem Motto „Kilometer gegen Hass“ wollen sie vor allem ein Zeichen in dieser, so Wagishauser, nicht immer ganz einfachen Zeit setzen und demonstrieren, dass auch sie als Gemeinschaft für den Frieden und gegen Rassismus eintreten. Wenn da nicht jeder bei sich selbst anfange, dann funktioniere es nämlich nicht, gab Wagishauser zu bedenken. „Rassismus trägt jeder ein wenig in sich selbst.“ Als religiöse Gemeinschaft lege man allerdings großen Wert darauf, „dass wir für einen friedfertigen Islam stehen“, versicherte Wagishauser. „Einen anderen kennen wir nicht.“ Auch darauf will er mit dieser Tour aufmerksam machen.

Mitglieder aus vielen der 55 Gemeinden deutschlandweit beteiligen sich daran. Es ist nicht die erste Tour dieser Art: „Einmal im Jahr ist die Truppe unterwegs“, so Ghumon. Nicht nur in Pforzheim sind sie gern gesehene Gäste; die Tour führte die Radler auch schon über Aachen, Belgien und Calais bis nach London. 200 Kilometer absolvieren sie im Schnitt pro Tag. 1023 Kilometer werden es in diesem Jahr sein. In Pforzheim wurden sie auf Zwischenstation von Mitgliedern der dortigen Gemeinde für eine Nacht aufgenommen oder schliefen in den Büros der Moschee, ehe sie am Samstag auf die letzte Strecke in Richtung Waldshut aufgebrochen sind.