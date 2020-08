Motorradfahrer übersteht Unfall leicht verletzt

Pforzheim (pol). Die Polizei in Pforzheim sucht dringend Zeugen eines Zusammenstoßes am Dienstagabend auf der Habermehlstraße, bei dem ein 55-jähriger Motorradfahrer leichte Verletzungen erlitt. Nach derzeitiger Einschätzung der Polizei hatte eine 42-jährige Nissan-Fahrerin, als sie gegen 21.15 Uhr vom Messplatz, Höhe Maystraße, in die Habermehlstraße einbog, .den von rechts kommenden Motorradfahrer übersehen. Es entstand nach Polizeiangaben ein Sachschaden von insgesamt etwa 3500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizeiinspektion, Telefon 07231/1863111, in Verbindung zu setzen.