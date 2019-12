Mordanklage gegen 36-Jährigen

Pforzheim (pol). Die Staatsanwaltschaft Karlsruhe, Zweigstelle Pforzheim, hat wegen eines Gewaltverbrechens, dem ein Schmuckhändler aus Pforzheim zum Opfer fiel, gegen einen 36-Jährigen Anklage erhoben – unter anderem wegen Mordes sowie Raubes mit Todesfolge.

Dem Tatverdächtigen wird vorgeworfen, sein Opfer am 21. Juni 2019 bei einem Treffen mit einer in das Essen gemischten Substanz betäubt und mittels stumpfer Gewalt gegen den Hals getötet zu haben. Danach soll der mutmaßliche Täter seinem Opfer Schmuck im Wert von circa 65000 Euro gestohlen haben, ehe er dessen Leichnam in den deutsch-französischen Grenzbereich brachte und anzündete. Weiterhin wird dem verdächtigen 36-Jährigen vorgeworfen, kinderpornografische Videos und Bilddateien besessen zu haben.

Der Angeklagte hat bislang lediglich das Geschäftstreffen am Tattag bestätigt. Im Übrigen hat er laut Polizei keine Angaben zu den Tatvorwürfen gemacht. Er befindet sich in Untersuchungshaft. Über die Eröffnung des Hauptverfahrens wurde noch nicht entschieden.