Mopedfahrer prallt gegen einen Rettungswagen

Pforzheim (pol). Bei einem Unfall am Montagnachmittag in Pforzheim ist ein 16-jähriger Moped-Fahrer mit dem Kopf gegen die Heckscheibe eines Rettungswagens geprallt. Wie das Polizeipräsidium berichtet, hatte der Fahrer des Krankenwagens auf der Calwer Straße verkehrsbedingt gestoppt, was der Zweiradfahrer zu spät bemerkte. Als er stark bremste, kippte er über die Lenkerstange gegen den Rettungswagen. Dank Helm überstand der Jugendliche den Zusammenstoß mit leichteren Blessuren, er wurde aber vorsorglich zur Behandlung in eine Klinik gebracht.