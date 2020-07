Mitarbeiter von Firma infiziert

Pforzheim/Enzkreis (pm). Einen Anstieg der Corona-Infektionen um 13 hat das Landratsamt am Freitag vermeldet.

Fünf positive Testergebnisse gebe es in Pforzheim, fünf in Mühlacker. Jeweils ein neu Infizierter sei in Wiernsheim, Niefern-Öschelbronn und Neuhausen wohnhaft.

Als Zusatzinformation teilte die Behörde mit, dass es in Mühlacker mehrere Fälle in einer Firma gebe. Hier sei eine Arbeitsquarantäne ausgesprochen worden. „Den Namen der Firma können wir selbstverständlich nicht nennen“, so das Landratsamt.

Die Stadt Pforzheim hat am Freitag mitgeteilt, dass an der Waldschule in Büchenbronn zwei Schüler positiv auf das Coronavirus getestet worden seien. Betroffen seien eine Schulklasse mit 19 und eine weitere mit 20 Schülern sowie zwei Lehrer. Die beiden positiv getesteten Schüler gehen laut Stadtverwaltung nicht in den Hort.

Die Kontaktpersonen würden derzeit vom zuständigen Gesundheitsamt verständigt. Alle würden getestet und blieben mindestens bis zum Vorliegen der Testergebnisse in häuslicher Quarantäne. In Abstimmung mit dem Gesundheitsamt werde der Schulbetrieb fortgesetzt. Weiterer Hygienemaßnahmen würden im Moment vom Gesundheitsamt nicht gefordert. Es bestehe kein Grund zur Beunruhigung, heißt es in der Mitteilung.