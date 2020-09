Mit Pflasterstein Auto demoliert

Pforzheim (pol). Einen Schaden von etwa 3000 Euro hat ein Unbekannter am Freitagmorgen an einem Auto in Pforzheim verursacht. Der Unbekannte beschädigte nach Angaben der Polizei mit einem Pflasterstein die Windschutzscheibe sowie die Motorhaube eines weißen Jaguars, der vor dem Wohnanwesen des Besitzers geparkt war.