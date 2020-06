Mit knapp zwei Promille Unfall gebaut

Pforzheim (pol). Leicht verletzt worden sind am Samstag gegen 22 Uhr die Insassen eines Smarts, als es an der Kreuzung Holzgartenstraße/Calwer Straße/Kreuzstraße/St. Georgen Steige zu einem Unfall kam. Dabei fuhr laut Polizei die 60-jährige Smart-Fahrerin mit ihrem gleichaltrigen Mitfahrer von der Calwer Straße in den Kreuzungsbereich, als ihnen ein 31-jähriger Opel-Fahrer wohl die Vorfahrt nahm. Es kam zur Kollision. Ein Alkoholvortest beim Opel-Fahrer ergab knapp zwei Promille.