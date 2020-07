Mercedes schleudert in die Leitplanke

Pforzheim (pol). Ein Unfall am frühen Montagmorgen auf der A8 bei Pforzheim hat einen Schwerverletzten gefordert. Laut Mitteilung des Polizeipräsidiums hatte ein 49-Jähriger, als er gegen 4.30 Uhr in Richtung Stuttgart fuhr, die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Der Mercedes prallte in die Leitplanke und schleuderte auf den mittleren Fahrstreifen zurück, wo er demoliert liegenblieb. Der Fahrer wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht, es entstand nach Schätzungen der Polizei ein Sachschaden von circa 20000 Euro.