Pforzheim (ts/myro). Zu einer größeren Menschenansammlung ist es am Samstag gegen 22.20 Uhr vor der Abschiebeanstalt in Pforzheim gekommen. Wie die Polizei am Sonntag bestätigte, hatten sich ungefähr 30 Personen eingefunden, um sich von außen per Zuruf von einer Person in der Anstalt zu verabschieden. Beamte lösten die Ansammlung durch Platzverweise auf. Alles sei „problemlos und undramatisch“ verlaufen, so das Präsidium.