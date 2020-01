Maskierter Täter überfällt Tankstelle in Pforzheim

Pforzheim (pol). Ein Unbekannter hat am frühen Montagmorgen eine Tankstelle in Pforzheim überfallen und dabei Bargeld von mehreren Hundert Euro erbeutet.

Laut Kriminalpolizei betrat der Täter gegen 4.50 Uhr das Gelände der Shell-Tankstelle im Buchbusch bei Pforzheim-Nord. Nachdem er sich eine Sturmmaske übergezogen hatte, ging er in den Verkaufsraum, bedrohte den 30-jährigen Angestellten mit einem Messer und forderte Bargeld. Nachdem der Mitarbeiter die Registrierkasse öffnete, ging der Räuber hinter den Tresen und nahm mehrere Scheine. Danach flüchtete er vom Tankstellengelände, stieg in einen silbernen Audi A3 und fuhr nach rechts auf die Bundesstraße 294 in Richtung Bauschlott/Bretten.

Der Gesuchte ist circa 1,70 Meter groß und sehr schlank. Er war mit einer schwarzen Arbeitshose mit Seitentaschen, einem grauen oder dunklen Oberteil und hellen Schuhen bekleidet. Außerdem trug er Arbeitshandschuhe und eine Sturmmaske. Das von ihm vorgehaltene Messer hatte eine geschätzte Klingenlänge von 25 Zentimetern . Er sprach akzentfreies Deutsch.

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 07231/186-4444 entgegen.