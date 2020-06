Pforzheim (pol). Auseinandersetzung mit Messer am Donnerstagmittag: Ein 40-jähriger Fußgänger wurde im Bereich der östlichen Bahnunterführung laut Polizei von einem 33-Jährigen angepöbelt und dann ins Gesicht geschlagen. Als der 33-Jährige nochmals zuschlagen wollte, eilte ein 32-jähriger Mann zur Hilfe. Der 33-jährige Deutsche zog daraufhin ein Messer und verletzte den helfenden Passanten am Ohr. Er wurde in Gewahrsam genommen.