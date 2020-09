Pforzheim (pol). Auf die Katalysatoren von Autos hatten es am Mittwoch Langfinger in Pforzheim abgesehen. Nach Polizeiangaben schlugen die Täter zwischen 10 Uhr und 13 Uhr auf Parkplätzen auf dem Buckenberg und auf der Wilferdinger Höhe zu, wo an einem BMW beziehungsweise einem VW jeweils der Katalysator herausgeflext und gestohlen wurde. Den Schaden schätzt die Polizei auf insgesamt rund 900 Euro.