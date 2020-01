Langfinger sprengen Zigarettenautomaten

Pforzheim (pol). In Pforzheim, an der Ecke Heilbronner und Esslinger Straße, haben Unbekannte am Wochenende offenbar einen Zigarettenautomaten gesprengt, um ihn auszuräumen. Die Höhe des Schadens sei noch unklar, berichtete die Polizei. Erbeutet worden seien Zigarettenschachteln und Münzgeld.