Pforzheim (pm). Kurator Sebastian Seibel bietet am Sonntag, 12. Juli, 11 Uhr, eine Führung durch die Ausstellung „Ich hatte eine Wahl. Starke Frauen aus Pforzheim“ in der Pforzheim-Galerie an. Zu Gast ist dann Fadila Mumbašic, deren Geschichte Teil der Ausstellung ist. Die Mitarbeiterin eines Pforzheimer IT-Unternehmens kam 1966 in Tuzla im damaligen Jugoslawien zur Welt und lebt seit 1991 mit der Familie in Pforzheim.