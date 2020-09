Kunstwerk zum Thema ÖPNV

Pforzheim (pm). Vom 14. bis 20. September initiiert der Verkehrsverbund Pforzheim/Enzkreis eine Kunstintervention zum Thema Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) am Marktplatz in Pforzheim. Der Künstler Andreas Sarow beginnt am 14. September eine Installation zu „Notwendigkeit und Nachhaltigkeit des ÖPNV im Rahmen der Auswirkungen von Corona“, die laut Mitteilung des Verbunds bis 16. September vollendet wird. Dazu wird der Künstler zwei Tage lang an einem Linienbus arbeiten. Bis zum 20. September kann das Kunstwerk dann besucht werden.