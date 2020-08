Kulturhaus Osterfeld bietet „Komik im Quadrat“

Pforzheim (pm). Im Innenhof des Kulturhauses Osterfeld ist am Sonntag, 23. August, 18 Uhr, „Komik im Quadrat“ geboten – mit Katalyn Hühnerfeld und den Gästen Roberto Capitoni, Annette Will und Jonas Greiner.

Die neue Open-Air-Mixed-Show biete einen einzigartigen Mix aus Kabarett über Comedy bis hin zu Musik und mehr. Karten gibt es im Kulturhaus Osterfeld, Telefon 07231/3182-15, dienstags bis samstags 14 bis 18 Uhr, oder per Mail an karten@kulturhaus-osterfeld.de und an allen bekannten Vorverkaufsstellen oder unter www.kulturhaus-osterfeld.de.