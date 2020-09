Krankenstand leicht angestiegen

Enzkreis/Pforzheim (pm). Der Krankenstand in Pforzheim und dem Enzkreis ist im ersten Halbjahr 2020 leicht gestiegen. Das geht aus dem aktuellen Report der Krankenkasse DAK-Gesundheit hervor. Die Zahl der Erkrankungen habe während der Corona-Pandemie im Vergleich zum Vorjahr um 0,1 Prozentpunkte zugenommen. Mit 3,8 Prozent habe es in der Region einen höheren Krankenstand als im Landesdurchschnitt (3,5 Prozent) gegeben.

Dass sich Patienten mit leichten Erkältungssymptomen von März bis Ende Mai telefonisch krankschreiben lassen konnten, sei zu begrüßen. „Aus unserer Sicht ist das ein klarer Beleg dafür, dass einfache Lösungen für das Krankschreibungs-Geschehen sehr sinnvoll sind“, sagt Frank Geissler, Chef der DAK-Gesundheit in Pforzheim. „Wir müssen nicht nur bei Covid-19, sondern bei vielen Erkrankungen generell die Ansteckungsgefahr für das Praxispersonal und für andere Patienten mit bedenken.“ Der DAK-Gesundheitsreport für Pforzheim/Enzkreis analysiere auch die Fehlzeiten des vergangenen Jahres.

In 2019 sei mehr als die Hälfte aller Fehltage auf drei Krankheitsarten zurückzuführen. An erster Stelle stünden Muskel-Skelett-Probleme. Danach folgten Atemwegserkrankungen. Psychische Erkrankungen stünden an dritter Stelle.