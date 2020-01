Pforzheim (pm). An Silvester in zwei ausverkauften Vorstellungen am Theater Pforzheim gefeiert, nun ist die Komödie „Alles was Sie wollen“ am Samstag, 5. Januar, um 20 Uhr zum letzten Mal zu sehen. Die etablierte Autorin Lucie hat eine Schreibblockade. Ihr Nachbar Thomas versucht, sie aus dem kreativen Tief herauszuholen.