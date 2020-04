Jetzt 315 Infizierte im Enzkreis

Enzkreis/Pforzheim (cb). Die am Montagabend vom Enzkreis-Landratsamt veröffentlichten Zahlen zeigen einen weiteren Anstieg der Covid-19-Infektionen.

Positiv getestet wurden demnach im Enzkreis 315 Menschen (Vortag: 303). Der Großteil der neuen Fälle wurde in Neuenbürg (plus zehn) registriert, für Mühlacker wird ein positiver Test mehr als zuvor angegeben. Hier sind jetzt 42 Fälle bekannt. In Pforzheim stieg die Zahl binnen eines Tages von 119 auf 121. Todesopfer sind in Pforzheim vier, im Enzkreis fünf zu beklagen. 163 Menschen gelten inzwischen als genesen.8

Besonders hart getroffen vom Coronavirus ist die Stadt Bretten (Landkreis Karlsruhe). Dort waren am Montag insgesamt 220 Fälle bekannt.

