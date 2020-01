Pforzheim (pol). Eine 82-Jährige ist am Mittwoch in der Theodor-Heuss-Straße von einem Hausierer bestohlen worden. Nachdem sie dem Mann an der Haustür ein Glas Honig abgekauft hatte, betrat dieser ihre Wohnung und bat sie um gebrauchte Honiggläser, weshalb sie in den Keller ging. Als sie zurückkam, war der Mann mit dem auf dem Küchentisch abgelegten Geldbeutel der Frau verschwunden.