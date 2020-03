Hochschule informiert über Online-Plattform

Pforzheim (pm). Die alljährlich an der Hochschule Pforzheim stattfindende Informationsveranstaltung rund um das Master-Studienangebot der Fakultät für Technik wird dieses Jahr erstmals in den virtuellen Raum verlegt. Am Mittwoch, 1. April, 17.15 Uhr, haben Studieninteressierte die Möglichkeit, via Online-Plattform die Leiter der Master-Studiengänge Embedded Systems, Engineering and Management, Information Systems, Mechatronische Systementwicklung und Produktentwicklung kennenzulernen. Weitere Informationen und die Anleitung zur Teilnahme gibt es unter www.hs-pforzheim.de.