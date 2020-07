Geparktes Auto beschädigt

Pforzheim (pol). Am Samstag kam es auf einem Parkplatz in der Klostermühlgasse in Pforzheim zwischen 9.38 und 11 Uhr zu einer Unfallflucht: Vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte ein Verkehrsteilnehmer einen geparkten BMW. Dieser wurde auf der linken Fahrzeugseite zwischen Fahrertür und hinterem Kotflügel zerkratzt, wodurch ein Schaden von circa 5000 Euro entstand. Der Verursacher verließ die Unfallstelle, ohne auf den Geschädigten zu warten oder sich an die Polizei zu wenden.