Pforzheim (pm). Auch der Gasometer ist dabei: Am Montag, 22. Juni, werden in mehr als 250 Städten Gebäude, Bauwerke und Eventlocations „Rot“ aufleuchten. Das haben die Initiatoren der bundesweiten Aktion „Night of Light“, an der insgesamt über 3000 Unternehmen teilnehmen, verkündet. Mit Unterstützung von Parkhotel Pforzheim und Brauhaus Pforzheim wird der Gasometer von der Event-Partner Equipmenta Veranstaltungstechnik GmbH ab 22 Uhr für drei Stunden angestrahlt.