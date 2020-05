Pforzheim (pol). Bei einem Unfall am Donnerstagvormittag in Pforzheim hat eine 52-jährige Fußgängerin schwere Verletzungen erlitten. Ein 50-jähriger Opel-Fahrer hatte, als er von der Ebersteinstraße nach links in die Hohenzollernstraße abbiegen wollte, die Frau auf dem Fußgängerüberweg übersehen.