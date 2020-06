Pforzheim (pol). Eine Leichtverletzte und ein Schaden von rund 14000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Dienstagnachmittag gegen 16.10 Uhr an der Kreuzung Kirschenpfad/Im Altgefäll in Pforzheim. Ein 62-jähriger VW-Fahrer fuhr nach Angaben der Polizei vom Kirschenpfad in die Straße Im Altgefäll ein und missachtete die Vorfahrt einer 30-jährigen VW-Fahrerin. Bei dem Unfall wurde die Frau leicht verletzt.