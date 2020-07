Franziska Tiedtke singt „Lieder aus alten Zeiten“

Pforzheim (pm). Freunde des Theaters Pforzheim können sich am Donnerstag, 9. Juli, 20 Uhr, auf ein Wiedersehen mit der Sopranistin Franziska Tiedtke freuen. Unter dem Motto „Ein Lied aus alten Zeiten“ gibt die Sängerin ihr Comeback. Tiedtke wird laut einer Mitteilung zusammen mit dem Klavierquartett der Badischen Philharmonie Pforzheim ihr Publikum mit Liedern aus der Operettenwelt verzaubern. Karten für die Veranstaltung im Theater-Foyer gibt es nur an der Theaterkasse am Waisenhausplatz unter Telefon 07231/39-2440.