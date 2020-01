Entwichene Schlange löst Suchaktion aus

Pforzheim (pol). Für einige Aufregung an der Christophallee hat am Freitag gegen 11 Uhr eine entwichene Kornnatter gesorgt. Der 40-jährige Besitzer hatte die Polizei verständigt, weil die Schlange im Terrarium fehlte. Eine Suchaktion von Polizei und Feuerwehr in der Wohnung sowie in den offen zugänglichen Räumlichkeiten des Wohnhauses und im näheren Umfeld blieb erfolglos. Die rötliche Kornnatter ist etwa 30 bis 40 Zentimeter lang und ungiftig. Wer die Ausreißerin sichtet, sollte die Polizei unter Notruf 110 verständigen.