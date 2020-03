Einsatz in Pforzheim: Schwertransport fährt sich fest

Pforzheim (pol). Falsch abgebogen ist in den frühen Morgenstunden am Montag, gegen 2.30 Uhr, ein 47-jähriger Fahrer eines Schwertransportes in der Pforzheimer Nordstadt – und blieb prompt stecken. Folge: Ein Einsatz sowie Beeinträchtigung im Berufsverkehr.

Der Chauffeur des über 20 Meter langen und schwer beladenen Gespanns wollte nach Polizeiangaben von der Heinrich-Wieland-Straße kommend fälschlicherweise durch die Friedrich-Ebert-Straße fahren. Beim Abbiegen streifte der 47-Jährige einen Ampelmast und fuhr sich dann fest. Das über 140 Tonnen schwere Gefährt rückwärts aus dem Engpass zu manövrieren, war nicht möglich.

Mit Hilfe eines speziellen Zugfahrzeugs wurde der Koloss in Millimeter-Arbeit aus dem Nadelöhr gezogen. Dafür mussten im Umfeld mehrere Zufahrtstraßen gesperrt werden, was im Berufsverkehr zu massiven Behinderungen führte. Der Sachschaden wird auf etwa 100 Euro geschätzt.