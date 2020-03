Einsatz in Pforzheim: Brüder streiten und gehen auf die Polizei los

Pforzheim (pol). Ein 28-Jähriger hat am Dienstagabend in Pforzheim einen Polizisten so stark verletzt, dass dieser seinen Dienst abbrechen musste.

Wie das Präsidium Pforzheim berichtet, mussten Beamte um kurz nach 19 Uhr zu einer Auseinandersetzung zweier Brüder auf der Bahnhofstraße ausrücken. Einer der beiden, ein 28 Jahre alter Mann, verhielt sich gegenüber der Polizei sofort aggressiv – zunächst aber nur verbal.

Versuche, ihn zu beruhigen, scheiterten, und so erklärten ihm die Ordnungshüter, dass sie ihn in Gewahrsam nehmen würden. Als sie ihn mitnehmen wollten, wehrte sich der 28-Jährige massiv und wurde handgreiflich. Erst mit Verstärkung und dem Einsatz von Pfefferspray gelang es den Einsatzkräften, den Aggressor zu überwältigen. Dabei wurde ein Polizist am Handgelenk und im Nackenbereich verletzt, so dass er seinen Dienst nicht mehr fortführen konnte.

Der 36 Jahre alter Bruder des Festgenommenen schien den Streit laut dem Präsidium vergessen zu haben und ging ebenfalls auf die Beamten los. Auch gegen ihn mussten sie Pfefferspray einsetzen.

Beide bekommen nun eine Anzeige wegen Widerstands gegen Polizeibeamte.