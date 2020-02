Einbruch in ein Fitnessstudio

Pforzheim (pol). Unbekannte haben in der Nacht von Sonntag auf Montag in Pforzheim eine Scheibe eingeschlagen und sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten eines Fitnessstudios an der Maximilianstraße verschafft. Nach Mitteilung der Polizei stahlen die Täter aus einer Geldkassette eine geringe Menge Bargeld. Über den Ausmaß des eventuell angerichteten Sachschadens liegen derzeit noch keine Informationen vor. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Pforzheim-Süd, Telefon 07231/186-3311, in Verbindung zu setzen.