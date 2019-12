Einbrecher wollen in die Schulbibliothek

Pforzheim (pol). Zwei Blue-ray-Rekorder und zwei Switch-Spielekonsolen sind in der Nacht auf Dienstag aus den Klassenräumen des Hebelgymnasiums gestohlen worden. Der oder die Täter haben zwischen 22 Uhr und 6.30 Uhr ein Fenster am Theodor-Heuss-Gymnasium eingeschlagen. Hier durchwühlten sie mehrere Schränke und gingen dann durch eine Fluchttür in die Klassenräume des räumlich mit dem Theodor-Heuss-Gymnasium verbundenen Hebelgymnasiums. Hier versuchten sie erfolglos, die Tür zur Schulbibliothek aufzuheben. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro.