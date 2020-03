Pforzheim (pol). Über ein Toilettenfenster haben sich bislang unbekannte Einbrecher am vergangenen Wochenende Zugang zu einem Restaurant an der Jörg-Ratgeb-Straße in Pforzheim verschafft. Nachdem Schränke geöffnet und durchsucht worden seien, seien die Täter durch ein anderes Fenster geflüchtet, teilte das Polizeipräsidium Pforzheim mit. Nach aktuellem Ermittlungsstand sei nichts gestohlen worden.