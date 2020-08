Einbrecher stehlen VW Golf

Pforzheim (pol). Auf einen VW Golf hatten es Einbrecher abgesehen, die in der Nacht auf Montag auf ein Areal an der Karlsruher Straße in Pforzheim eingedrungen sind, das von zwei Autohäusern genutzt wird. Die Täter verschwanden laut Polizei mit einem silberfarbenen Golf VI im Wert von 10000 Euro.