Pforzheim (pol). Unbekannte Täter haben sich in der Nacht auf Mittwoch Zutritt zu einem Supermarkt an der Westlichen Karl-Friedrich-Straße in Pforzheim verschafft, indem sie die Eingangstüre zum Markt aufhebelten. Sie erbeuteten einen Tresor mit Wechselgeld. Die Höhe des Schadens kann laut Polizei derzeit nicht beziffert werden.