Einbrecher sind wieder unterwegs

Pforzheim (pol). Gleich viermal haben Einbrecher in der Nacht auf Freitag in Pforzheim zugeschlagen. Sie versuchten vergeblich an der Theaterstraße und der Östlichen Karl-Friedrich-Straße, in ein Café und ein Ladengeschäft einzubrechen. An der Emma-Jäger-Straße waren die Täter erfolgreich. Sie brachen in Büroräume und ein Café ein und stahlen eine geringe Menge Bargeld.